Президент назначил Александра Данилюка своим представителем в Кабмине

Президент Петр Порошенко назначил Александра Данилюка представителем президента в Кабинете министров.

Как сообщает УНИАН, соответствующий указ № 598/2014, размещен на официальном сайте главы государства. Читайте такжеПорошенко назначил нового заместителя главы СБУ "Назначить Данилюка Александра Александровича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе президента, который был подписан 17 июля.

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