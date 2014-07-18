Президент назначил Александра Данилюка своим представителем в Кабмине
10:24, 18 июля 2014Политика
1
Президент Петр Порошенко назначил Александра Данилюка представителем президента в Кабинете министров.
фото lenta-ua.net
Как сообщает УНИАН, соответствующий указ № 598/2014, размещен на официальном сайте главы государства.
Читайте такжеПорошенко назначил нового заместителя главы СБУ
"Назначить Данилюка Александра Александровича представителем президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе президента, который был подписан 17 июля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter