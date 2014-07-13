В Тбилиси похоронили Эдуарда Шеварднадзе

Он был похоронен на территории Крцаниской резиденции, где жил последние годы. Там же находится могила его супруги Нанули. Эдуард Шеварднадзе был похоронен с воинскими почестями, сообщают РИА Новости.

На похороны бывшего главы Грузии прибыли делегации из 28 стран мира. Среди зарубежных гостей в Тбилиси приехали бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, бывший глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер, бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель. Из России прибыла группа из 20-30 человек, в состав которой входили деятели науки, культуры и представители грузинской диаспоры.

Умер Эдуард Шеварднадзе 7 июля на 86-м году жизни.