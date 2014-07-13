В Донецке ночь прошла беспокойно, были слышны взрывы – горсовет

В Донецке минувшая ночь прошла беспокойно, в городе были слышны взрывы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь на 13 июля прошла беспокойно. По информации горожан, были слышны одиночные взрывы в Калининском районе, со стороны поселка Октябрьский и города Марьинка. Кроме того, жители сообщают, что над городом летал самолет», - говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что сегодня утром в Донецке спокойно.

Аварийная бригада ДФ ГП «Региональные электрические сети» выезжала на ТП 35 (Трудовские) в Петровском районе Донецка и установила, что произошел обрыв воздушных линий. Однако приступить к ликвидации аварии пока невозможно, поскольку есть опасения за безопасность сотрудников.

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Коммунальные службы в Петровском районе, как и в целом в Донецке работают, возобновилось в полном объеме движение муниципального автотранспорта по маршруту № 42 (Центр – Трудовская).