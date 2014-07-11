Опрос: Уровень поддержки сепаратизма на Донбассе падает

Популярный донецкий интернет-ресурс "Остров" обнародовал данные собственного опроса, согласно которому преимущественное большинство респондентов (представителей пользовательской аудитории) – 75% - связывают свое будущее с Украиной. 14% опрошенных хотели бы жить на Западе. 4% готовы переехать в Россию. И лишь 3% опрошенных связывают свое будущее с самопровозглашенными Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой.

Читайте также66% россиян против введения российских войск в Украину - опрос

Важным моментом является то, что в опросе приняли участие свыше 7500 пользователей Интернет-ресурса, что намного больше, чем обычная выборка в общеукраинских репрезентативных исследованиях общественного мнения. Комментируя полученные результаты, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко заметил, что "результаты подобного рода социологических опросов охватывают очень важную аудиторию – людей мыслящих, думающих, старающихся идти в ногу со временем.

Это люди, которые существенным образом влияют на общественную мысль и задают тон в общественной жизни. И показательно, что эта часть общества категорически не поддерживает сепаратизм, считая его авантюрой и тупиковой ветвью развития региона. 75% тех, кто связывают свое будущее с Украиной – это более чем показательно. Равно как и 3% сторонников сепаратизма. Сепаратизм таким образом – как политическое явление – упал ниже условного проходного барьера. Сепаратистам – при всех попытках нарастить военно-техническое присутствие в регионе – не удалось главное: склонить на свою сторону людей, формирующих сознание и задающих стратегию развития региона". Бондаренко считает, что будет немало тех, кто поставят под сомнение репрезентативность подобного рода опросов.

"В условиях, когда практически невозможно (из-за боевых действий и нестабильности ситуации) провести полевой цикл социологических исследований на Донбассе, подобные интернет-опросы дают не абсолютный результат, а динамику. При результате в 75% спорить об уровне социологической погрешности бессмысленно – мы имеем дело с тенденциями, с настроениями. То, что на Донбассе преимущественная часть населения живет в городах, позволяет говорить о высоком уровне интернетизации и – соответственно – о высокой степени достоверности подобных опросов. Говорить же о реальных и бесспорных настроениях можно будет только после того, как Донбасс вернется к нормальной жизни и население сможет принять участие в выборах", - резюмировал политолог.