СНБО: Вчера под Донецким аэропортом террористы постреляли друг друга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Донецке боевики захватили завод американской CargillПо его словам, во время боя в районе аэропорта из-за конфликта между бандформированиями произошла перестрелка между батальоном террористов “Заря” и российскими наемниками, которые двигались из Донецка, в результате чего 7 боевиков погибло.