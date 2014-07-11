СНБО: Вчера под Донецким аэропортом террористы постреляли друг друга
15:23, 11 июля 2014Политика
0 0
Вчера, 10 июля, около Донецкого аэропорта произошла вооруженная стычка между бандами террористов.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Донецке боевики захватили завод американской CargillПо его словам, во время боя в районе аэропорта из-за конфликта между бандформированиями произошла перестрелка между батальоном террористов “Заря” и российскими наемниками, которые двигались из Донецка, в результате чего 7 боевиков погибло.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter