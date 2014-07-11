СНБО: Вчера под Донецким аэропортом террористы постреляли друг друга

15:23, 11 июля 2014
Политика
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Вчера, 10 июля, около Донецкого аэропорта произошла вооруженная стычка между бандами террористов.

Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ Донецке боевики захватили завод американской CargillПо его словам, во время боя в районе аэропорта из-за конфликта между бандформированиями произошла перестрелка между батальоном террористов “Заря” и российскими наемниками, которые двигались из Донецка, в результате чего 7 боевиков погибло.

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