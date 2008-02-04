ВТО официально назначила дату и время подписания протокола о приеме Украины
12:57, 04 февраля 2008Политика
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Церемония состоится в Женеве
Церемония подписания протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию назначена на 5 февраля.
Об этом сообщается на сайте ВТО.
Церемония подписания документа пройдет в Женеве (Швейцария) на заседании Генерального совета ВТО в 17.15 по киевскому времени.
Согласно сообщению, Украина должна ратифицировать протокол о вступлении до 4 июля 2008 года.
Полноправным членом ВТО Украина станет через 30 дней после ратификации документа.
Как сообщал УНИАН, на заседании Генсовета ВТО планирует присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Напомним, процесс вступления в ВТО Украина начала в 1993 году.
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