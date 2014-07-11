Порошенко советуют существенно доработать конституционный законопроект

Как сообщили УНИАН в Центре политико-правовых реформ, к такому выводу пришли специалисты-конституционалисты.

Центр политико-правовых реформ обнародовал заключение группы ученых и общественных экспертов по законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины, поданному в парламент президентом, сказано в сообщении.

Правоведы отмечают как позитивные, так и негативные аспекты законопроекта, однако общий вывод заключается в необходимости его существенной концептуальной и технико-юридической доработки.

Эксперты считают, что подготовка законопроекта не отвечает критериям прозрачности, публичности, законодательной грамотности.

«Опыт устоявшихся демократий свидетельствует, что тексты конституции или поправок к ней должны готовить признанные и не заангажированные специалисты-конституционалисты. Это залог подготовки взвешенного и грамотного проекта, а также одна из ключевых предпосылок для общественного доверия и поддержки конституционной реформы», - сказано в заключении.

Эксперты также советуют президенту привлекать к проведению конституционной реформы гражданское общество.

В заключении отмечается, что предложенные законопроектом изменения достаточны для создания конституционной основы для децентрализации властных полномочий. В то же время специалисты отмечают, что в положениях, направленных на децентрализацию, допущен целый ряд недостатков, которые могут привести к существенным проблемам в функционировании публичной власти в Украине. Больше всего предостережений вызывает полная отмена местных государственных администраций и введение института представителей президента, в назначении которых не участвует Кабинет министров.

Кроме того, по мнению экспертов, урегулирование в разделе законопроекта о местном самоуправлении вопроса статуса языков поставит под сомнение легитимность конституционной реформы. Как утверждают эксперты, это будет нарушением порядка внесения изменений в Конституцию, ведь вопрос языка может регулироваться исключительно в Первом разделе Конституции, для которого установлен особый порядок внесения изменений.

Специалисты проанализировали не только то, что есть в законопроекте, но и то, почему там нет ответов на ряд актуальных проблем. К примеру, нет предложения изменений, необходимых для введения обязательной юрисдикции Международного уголовного суда (Гаагского трибунала), не решена проблема ограничения депутатской неприкосновенности и некоторые другие вопросы.

С полным текстом заключений можно ознакомиться на сайте Центра политико-правовых реформ pravo.org.ua.

Читайте такжеРада включила в повестку дня проект изменений в Конституцию, внесенный Порошенко

В сообщении напоминается, что президент подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию 26 июня. 3 июля Верховная Рада включила его в повестку дня.

Читайте такжеУ Яценюка уже готовы передать Совету Европы проект поправок к Конституции

«Кто готовил текст законопроекта – неизвестно. Известно лишь, что никто из признанных конституционалистов не привлекался к работе над ним. Общественное обсуждение законопроекта также не проводилось», - заметили в центре.

В подготовке заключений приняли участие председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины в Совете ООН по правам человека в 2006-2010 годах, доктор юридических наук Владимир Василенко, член Международной ассоциации конституционного права, экс-министр юстиции Украины, доктор юридических наук Сергей Головатый и другие специалисты.

Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия до 18 июля обещала дать свои заключения относительно президентского законопроекта изменений в Конституцию. Об этом сообщили в Администрации Президента.