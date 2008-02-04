Депутаты придумывают, как заставить себя выполнять обещания

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон "О политических партиях в Украине" (об отчетности партий за политические и предвыборные программы).

Как сообщает Информационное управление ВР, законопроектом (регистрационный №1467) предусматривается "установить политическую ответственность парламентских партий за реализацию их партийных и предвыборных программ, и, соответственно, усовершенствовать партии как институт политической системы Украины".

В частности, предлагается, чтобы "политические партии, представители которых являются народными депутатами Украины, ежегодно отчитывались о ходе реализации программы политической партии и предвыборной программы".

По мнению автора проекта, народного депутата Олега ЗАРУБИНСКОГО (Блок Литвина), "партии, которые принимали участие в избирательных блоках, будут предоставлять общий отчет вместе с другими партиями - участниками блока. А форма и порядок отчетности будет утверждаться Министерством юстиции Украины".

Он также предлагает, чтобы эти отчеты публиковались в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».

В пояснительной записке отмечается, что, в соответствии с действующим законодательством, программа является одним из основополагающих документов политической организации, о чем сказано даже в юридическом определении понятия «политическая партия». Однако на практике политические программы для отдельных партий имеют значение лишь документа, необходимого для регистрации, а не для деятельности как таковой. Таким образом, подчеркивается в документе, законодательство не создало условий для того, чтобы политические партии обрели один из основных квалификационных признаков идеологического обоснования их деятельности.

Аналогичная ситуация, считает О.ЗАРУБИНСКИЙ, складывалась и с ответственностью за обещания, которые были даны во время избирательного процесса: да, предвыборная программа является обязательной во время регистрации участника выборов, однако на практике положения предвыборных документов могут и не воплощаться.

По мнению народного депутата, несоблюдение и размытость политических программ партиями и блоками дезориентирует избирателя во время голосования и, таким образом, выставляет перед ним требование избирать ту или другую политическую силу по другим, второстепенным признакам, что не способствует ни совершенствованию демократии, ни развитию партийной и политической систем в Украине.

О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что реализация настоящего акта приведет к унормированию ответственности политических партий за реализацию собственных программ и предвыборных обещаний.