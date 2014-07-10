МИД за два месяца не получил ни одного ответа от России по делу Олега Сенцова

По словам Сенцова, никакого российского гражданства он не получал. "Я не крепостной, и меня нельзя передать вместе с землей", - заявил Сенцов в суде.

Здесь мы снова имеем дело с принуждением к гражданству, сообщил Директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире 5 канала.

Читайте такжеХельсинский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людей«Когда вы играете в шахматы, а с вами на той самой доске играют в Чапаева, то просто не воспринимаются никакие аргументы. Случай с Олегом Сенцовим вообще вопиющий, потому что 2 месяца мы не получили ни одного официального ответа от российской стороны. Не то, что не допустили консула, нам официально не объясняли, что нам не дают ответа потому, что он не является украинским гражданином, а является российским, что в принципе является абсурдом", - заявил Перебийнис.

Олег Сенцов был похищен российским ФСБ в Крыму 10 мая, после чего вывезен в Россию. Вчера российский "суд" продлил "арест" Сенцову до 11 октября.