Московский суд заочно арестовал Авакова

Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

"Сегодня Басманный районный суд города Москвы рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Следственный комитет даст необходимые поручения соответствующим правоохранительным органам для реализации этого решения", - говорится в сообщении.

Ранее этот же суд вынес постановление о заочном аресте главы Днепропетровской ОДА Игоря Коломойского. Сегодня же СК РФ сообщил об обвинении украинской вертолетчицы Надежды Савченко в смерти российских журналистов Волошина и Кляна, к которой, вероятно, причастны российские боевики.

Также российскими силовиками незаконно удерживаются под арестом четверо украинцев, похищенных ФСБ на территории Украины, в частности, режиссер Олег Сенцов.