Суд в Москве заочно арестовал Коломойского

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

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«Сегодня Басманным районным судом Москвы по итогам рассмотрения ходатайства Следственного комитета России в отношении Игоря Коломойского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время Следственный комитет даст необходимые поручения соответствующим правоохранительным органам о незамедлительном установлении местонахождения обвиняемого и заключении его под стражу», - говорится в сообщении.

Также Следственный комитет в ближайшее время направит в суд материалы об аресте других «соучастников этих преступлений» - министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.

В ответ председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский заявляет, что правосудие, которое даже в России называют "басманным", его не тревожит.

Соответствующий комментарий Коломойского относительно решения Басманного районного суда Москвы заочно арестовать его, размещен на официальном сайте Днепропетровской ОГА.

«Правосудие, которое даже в России называется «басманным», меня не тревожит», - сказал Коломойский.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дело в отношении Коломойского и Авакова. 21 июня Следственный комитет РФ объявил их в международный розыск.

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Справка УНИАН. РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.