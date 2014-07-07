Боевики из "Града" обстреляли поселок возле Луганска - ИС
20:10, 07 июля 2014Политика
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Зафиксирован обстрел террористами из РСЗО БМ-21 «Град» поселка Металлист близ Луганска.
Система "Град". Иллюстрация / facebook.com/butusov.yuriy
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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По его словам, обстрел велся со стороны населенного пункта Георгиевка.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Как сообщал УНИАН, боевики могут использовать для провокаций украинскую технику, в том числе системі "Град" и самолеты, которые были конфискованы у Украины в Крыму.
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