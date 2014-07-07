Террористы готовят провокации с помощью конфискованного в Крыму украинского самолета

"Штаб АТО опровергает такую информацию. Есть самолет, который садился на вынужденную посадку, но это было в Днепропетровской области, а не в Луганской", - сказала она.

Однако по ее мнению, боевики могут использовать украинскую технику, в том числе и самолеты, которые были конфискованы у Украины в Крыму. "Все наши самолеты у нас. Наших самолетов у боевиков нет. Но в России перегнали нашу украинскую технику, которая была в Крыму. Ее перегнали в Ростовскую область в Миллерово. Сейчас наши украинские самолеты находятся в Миллерово", - сказала она, добавив, что "теперь полеты они могут делать на наших украинских самолетах. То же самое и с системой "Град". 15 штук, которые были захвачены в Крыму".

Накануне один из лидеров луганских сепаратистов Игорь Плотницкий заявил, что в распоряжении сепаратистов вскоре появится своя авиация. "Один из украинских самолетов - Су-25 - был вынужден зайти на посадку и мы его захватили. Он требует легкого ремонта, после чего вступит в строй. В армии ЛНР, наконец, появится своя авиация", - сказал Игорь Плотницкий, не уточнив, где именно был захвачен самолет и откуда он планирует взлетать после ремонта, передает российское агентство ИТАР-ТАСС.

Эту информацию опровергли источники "Украинской правды" в штабе АТО. "Два самолета прибыли в аэропорт Луганска, разгрузились, были обстреляны, но вернулись обратно в место дислокации", - сказал собеседник.

Кроме этого, пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковський в комментарии "Украинской правде" также опроверг информацию о якобы захвате самолета. "Нет, это неправда. Для того, чтобы использовать авиацию, нужно специальное оборудование и специальные умения. Самолет - это же не автомобиль. Плюс авиационный керосин, который стоит очень дорого. Заявления, которые делают в ДНР и ЛНР - это дезинформация, чтобы компрометировать украинскую армию и показать свою значимость. Эта информация ложная, это 99,9%", - заявил Алексей Дмитрашковский.