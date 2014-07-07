В Северодонецке террористы похитили 5 милиционеров
12:50, 07 июля 2014Политика
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Боевики похитили 5 милиционеров в Северодонецке.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, передает Еспресо.TV.
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В частности, 6 июля захвачены в плен начальник оперативно-следственного отдела Северодонецкого горотдела Главного управления МВД в Луганской области, а также его заместитель и 3 сотрудников.
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