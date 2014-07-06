В освобожденный Славянск везут хлеб и воду - Аваков

В Славянск Донецкой области привезли хлеб и воду. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков, передает Радио Свобода.

«В 7.30 на Славянскую площадь прибыла колонна из Харькова в сопровождении первого заместителя председателя ГСЧС полковника Волобуева с 5000 хлеба, 5000 бутылей воды», - отметил Аваков.

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По словам руководителя МВД, в настоящее время из Дружковки Донецкой области в Славянск движется колонна, которая везет 5 тысяч буханок хлеба. А со Святогорска будет доставлено 5 тысяч бутылок воды, 400 банок мясных консервов и 200 банок рыбных консервов.

Накануне украинские военные освободили от боевиков Краматорск и Славянск. От боевиков освободили также города Дружковка и Константиновка Донецкой области.