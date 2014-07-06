МВД "займется" милиционерами из Славянска

Об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, находясь в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает сайт МВД Украины.

По словам Ярового, в ближайшее время будет назначено новое руководство милиции Славянска, а также назначены служебные расследования относительно каждого сотрудника местной милиции. Во время проведения этих служебных расследований будет определено, сотрудничал ли работник милиции Славянска с сепаратистами или же оставался верным присяге украинскому народу.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел сообщил, что многие правоохранители из других регионов государства готовы прибыть на Донбасс для участия в поддержании правопорядка.

Как сообщал УНИАН, украинские силовики сегодня выбили террористов из Славянска, который был захвачен в середине апреля.

Над мэрией Славянска уже висит Государственный Флаг Украины.

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