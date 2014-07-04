На досрочные парламентские выборы необходимо около 1 млрд грн - Магера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

«Это будет для Кабинета министров серьезный вызов – найти средства в бюджете для того, чтобы эти выборы состоялись. Если не будет средств в бюджете, то ни о каких выборах мы с вами говорить не сможем. Мы можем говорить о сумме приблизительно в 1 млрд грн (для проведения выборов), но точной суммы сейчас никто не назовет, поскольку нужно сидеть с карандашом и внимательно изучать каждую позицию. Тем более, в большой степени это будет зависеть от сроков в избирательном законе, от количества членов комиссий. Это основные факторы, которые будут влиять на смету избирательного процесса как такового”, - отметил он.

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Магера считает 26 октября удачной датой для проведения выборов. «Само время проведения досрочных выборов является удачным. Потому что в сентябре-октябре избиратели уже на месте, из отпусков вернулись, и это удачное время для политических партий, чтобы провести свои кампании», - объяснил он.