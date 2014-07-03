Эксперт считает, что визовый режим с РФ не защитит Украину от террористов

Введение визового режима с Россией не станет панацеей от проникновения в Украину террористов.

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», высказал председатель правления фонда "Майдан иностранных дел", дипломат, бывший консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко.

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"Я 20 лет проработал на дипломатической службе... Я являюсь категорическим оппонентом виз. Вспомните теракты в США: наличие или отсутствие виз позволяет террористам попадать через границу. Виза не является панацеей. Она является дипломатическим бюрократическим инструментом, которой мешает людям свободно путешествовать", - сказал Яременко.

По его словам, для того, чтобы минимизировать или сделать невозможным проникновение деструктивных элементов со стороны России в Украину, должна быть плотно защищена, закрыта граница, через которую следует «пропускать лишь людей, которые нам не будут надоедать».

В свою очередь, народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко высказал мнение, что как пример пересечения российско-украинской границы можно взять вариант пересечения украинско-польской границы.

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"Нет проблемы, чтобы люди свободно общались между собой, но нужно прекратить поток террористов через границу", - сказал Мирошниченко.

По его словам, нецелесообразно полностью разрывать дипломатические отношения с Россией. "Есть такая дипломатическая процедура, как отозвание посла для консультаций", - отметил депутат.