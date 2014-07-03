Место убийства сотрудников ГАИ в Донецке
18:35, 03 июля 2014Политика
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В сети появился фоторепортаж с места, где сегодня погибли трое украинских милиционеров.
Место преступления / Новости Донбасса
Его опубликовало издание Новости Донбасса.
Напомним, неизвестные совершили нападение на четверых сотрудников ГАИ в районе автовокзала в Донецке. В результате применения огнестрельного оружия трое работников ГАИ получили смертельные пулевые ранения. Один сотрудник милиции в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение.
Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области Николая Франтовского.
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