В Одессе СБУ задержала двух террористов ДНР
13:38, 03 июля 2014Политика
4
2 июля в Одессе сотрудники СБУ задержали двух членов террористической организации «Донецкая народная республика», которые активно участвовали в вооруженном противостоянии против украинских военнослужащих на территории Донецкой области.
СБУ поймала двух беглых сторонников ДНР / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, пытаясь избежать уголовной ответственности за участие в бандформированиях на востоке Украины, они бежали из зоны проведения АТО. Установлено, что один из вожаков террористов по прозвищу «Дозор» и его сообщник планировали скрываться на территории Одесской области, через местного жителя нашли временное жилье.
Бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ задержали злоумышленников в центре города.
Читайте такжеСБУ задержала и доставила в Киев самопровозглашенного мэра Горловки
Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Боевики взяты под стражу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter