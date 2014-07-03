В Одессе СБУ задержала двух террористов ДНР

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, пытаясь избежать уголовной ответственности за участие в бандформированиях на востоке Украины, они бежали из зоны проведения АТО. Установлено, что один из вожаков террористов по прозвищу «Дозор» и его сообщник планировали скрываться на территории Одесской области, через местного жителя нашли временное жилье.

Бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ задержали злоумышленников в центре города.

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Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Боевики взяты под стражу.