Под Луганском возобновились бои
01:00, 03 июля 2014Политика
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Местные жители сообщают, что под Луганском со стороны поселка Металлист слышны взрывы и выстрелы.
REUTERS
Взрывы сильно отдают в Каменнобродском районе, а также доносятся в разных районах областного центра, сообщает Информатор.
По предварительной информации, террористы обстреливают пост ГАИ в Металлисте, где сейчас располагается украинская армия.
По одной из версий происходящего обстреливают поселок Металлист из Станицы, по другой — со стороны села Желтое.
В социальных сетях также высказывают предположение, что стреляют из Камброда, со стороны Парка 1-Мая, из танков и гаубиц.
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