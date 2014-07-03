Под Луганском возобновились бои

Взрывы сильно отдают в Каменнобродском районе, а также доносятся в разных районах областного центра, сообщает Информатор.

По предварительной информации, террористы обстреливают пост ГАИ в Металлисте, где сейчас располагается украинская армия.

По одной из версий происходящего обстреливают поселок Металлист из Станицы, по другой — со стороны села Желтое.

В социальных сетях также высказывают предположение, что стреляют из Камброда, со стороны Парка 1-Мая, из танков и гаубиц.