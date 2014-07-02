СБУ задержала и доставила в Киев самопровозглашенного мэра Горловки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержание состоялось 1 июля.

«Под непосредственным руководством террориста Безлера («Беса»), Колоснюк отвечал за поставки оружия, организовывал и принимал участие в вооруженных нападениях на блокпосты сил АТО, похищении и истязании людей. Колоснюк осуществлял активный поиск торговцев тяжелым оружием для банды «Безлера-Беса». Сотрудники СБУ задержали его в одном из кафе г. Бердянска Запорожской области во время закупки крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, автоматов и взрывчатки на сумму 2 миллиона гривень", - сообщили в пресс-центре.

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Во время задержания террорист оказывал сопротивление правоохранителям.

Главным следственным Управлением СБУ в рамках уголовного производства злоумышленнику объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации).