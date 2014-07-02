Главой Генштаба станет генерал-лейтенант Муженко - журналист

Об этом в своем Фейсбуке сообщает журналист Мустафа Найем.

Кроме того, по данным журналиста, у главы администрации президента появятся два новых заместителя - куратор силовых ведомств и руководитель направления "евроинтеграция и реформы".

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По данным Найема, ожидавшейся смены министра обороны пока не будет. "Продолжаются поиски", написал журналист.