Главой Генштаба станет генерал-лейтенант Муженко - журналист

02:03, 02 июля 2014
Политика
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Главой генерального штаба Вооруженных сил Украины будет назначен генерал-лейтенант Виктор Муженко.

Муженко / inforesist.org

Об этом в своем Фейсбуке сообщает журналист Мустафа Найем.

Кроме того, по данным журналиста, у главы администрации президента появятся два новых заместителя - куратор силовых ведомств и руководитель направления "евроинтеграция и реформы".

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По данным Найема, ожидавшейся смены министра обороны пока не будет. "Продолжаются поиски", написал журналист.

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