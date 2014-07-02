Главой Генштаба станет генерал-лейтенант Муженко - журналист
02:03, 02 июля 2014Политика
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Главой генерального штаба Вооруженных сил Украины будет назначен генерал-лейтенант Виктор Муженко.
Главой Генштаба станет генерал-лейтенант Муженко / inforesist.org
Об этом в своем Фейсбуке сообщает журналист Мустафа Найем.
Кроме того, по данным журналиста, у главы администрации президента появятся два новых заместителя - куратор силовых ведомств и руководитель направления "евроинтеграция и реформы".
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По данным Найема, ожидавшейся смены министра обороны пока не будет. "Продолжаются поиски", написал журналист.
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