Олейник не видит необходимости покидать Украину

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН, отвечая на вопрос по поводу того, собирается ли он покинуть Украину, в случае если парламент даст согласие на лишение его депутатских полномочий.

Он отметил: “Вы задали непростой вопрос. Если идет все по закону, есть возможность защищаться, не нужно никуда бежать. Я не имею намерений бежать, но если будет идти какая-то попытка просто найти не виновного, а крайнего, то всегда задумаешься».

В то же время он отметил, что ему “некуда бежать и желания нет, потому что здесь у меня семья, дети”.

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Олейник добавил, что не видит оснований для возбуждения в отношении него уголовного дела Генеральной прокуратурой Украины.

По его словам, если прокуратура действует по закону и обвиняет его в том, что законопроекты вносились на заказ тогдашнего президент Виктора Януковича, то тогда должны быть доказательства, что был заговор, “но таких доказательств нет”.

Олейник назвал странной ситуацию, что ему одному приходится отвечать “за всю власть”.

Олейник отметил, что на сегодняшний день он “много вещей переосмыслил”. “Это мои поступки, за которые несу ответственность перед Богом”, сказал он и отметил, что ему сейчас некомфортно в парламенте: “Когда меня спрашивают, чем ты там занимаешься: “несу наказание Господнее”.

Олейник также отметил, что является ложной информация, что якобы он откупился от следствия, как заявляют некоторые депутаты.

Он отметил, что ходит в прокуратуру на допросы тогда, когда его вызывают.

Как сообщал УНИАН, в отношении народного депутата от Партии регионов Олейника открыто производство по факту фальсификации подсчета голосов во время пленарного заседания парламента, которое состоялось 16 января 2014 года.

Тогда тогдашние провластные фракции приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР усилила ограничение на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения "Беркут", которые били мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.