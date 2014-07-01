Минюст зарегистрировал партию Луценко

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе гражданской инициативы «Третья Украинская Республика».

В пресс-службе отметили, что свидетельство о регистрации «получил председатель политической силы – Роман Бессмертный».

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«Идеи Юрия Луценко относительно полной перезагрузки государства восприняты обществом и поддержаны Майданом. Вокруг Луценко собираются активные граждане, которые хотят лучшей жизни для Украины. Наступило время организационно работать над партией и готовиться к выборам. На протяжении года ТУР наработал достаточно много инициатив, которые требуют, в том числе, и законодательного оформления», – сказал Бессмертный, сообщили в пресс-службе.

Бессмертный отметил, что проект Гражданской инициативы «Третья Украинская Республика» будет работать и в дальнейшем.