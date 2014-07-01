ЕС сегодня оценит ситуацию в Украине на уровне постоянных представителей стран-членов

Отмечается, что сейчас результаты заседания трудно предусмотреть.

Как известно, 27 июня Совет ЕС на уровне лидеров стран и правительств принял решение, которым предусмотрел выполнение до понедельника, 30 июня для России четырех пунктов, направленных на деэскалацию ситуации в Украине и реализацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко.

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В случае невыполнения указанных требований ЕС заявил о намерении немедленно принять соответствующие меры. После этого решения руководство Украины приняло решение продлить режим прекращения огня в одностороннем порядке еще на 72 часа. В понедельник указанный срок истек, а президент Порошенко принял решение продолжить антитеррористическую операцию.