ЕС сегодня оценит ситуацию в Украине на уровне постоянных представителей стран-членов
Европейский Союз сделает оценку ситуации в Украине во вторник на уровне постоянных представителей стран - членов Сообщества, так называемом COREPER. Заседание начнется в 10.00 и продлится весь день, сообщили корреспонденту УНИАН во Внешней службе ЕС.
Отмечается, что сейчас результаты заседания трудно предусмотреть.
Как известно, 27 июня Совет ЕС на уровне лидеров стран и правительств принял решение, которым предусмотрел выполнение до понедельника, 30 июня для России четырех пунктов, направленных на деэскалацию ситуации в Украине и реализацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко.
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В случае невыполнения указанных требований ЕС заявил о намерении немедленно принять соответствующие меры. После этого решения руководство Украины приняло решение продлить режим прекращения огня в одностороннем порядке еще на 72 часа. В понедельник указанный срок истек, а президент Порошенко принял решение продолжить антитеррористическую операцию.