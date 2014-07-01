Политолог: Для Европы Путин - не враг, а партнер

Такое мнение в эфире 5 канала высказал политолог Вадим Карасев, пишет Gazeta.ua.

"Мы видим, что Европа не хочет воевать за Украину. И ее можно понять - она не хочет, чтобы в ее географическом центре началась война", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, для Европы президент РФ Владимир Путин - не враг.

"Он такой же капиталист, энергетический, газовый бизнесмен. А при капитализме нет врагов. Поэтому в Европе делают пока ставку на мир. Поэтому здесь актуален именно мирный план", - пояснил Карасев.

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Вместе с тем, по его мнению, в случае продолжения АТО и активных боевых действий на Донбассе, гарантий не вторжения российских войск на восточные территории Украины нет.

"Путин не испугается мировых санкций третьего уровня. Для России это плохо, но некритично. Там уже подсчитали все возможные убытки, поэтому в Кремле к ним готовы", - считает политолог.

"Поэтому следует учитывать возможность введения российских войск на Донбасс. Это превратит его в поле битвы, и это худший вариант. Нужно искать мирный выход, делать какие-то комбинации, продлевать перемирие, но не надолго", - добавил Карасев.