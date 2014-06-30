ОБСЕ просит расследовать гибель российского оператора
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович выразила соболезнования в связи с гибелью российского оператора Анатолия Кляна и обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с письмом.
Об этом сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.
”Представители СМИ платят высокую цену. Я полностью понимаю сложность ситуации в Украине и тот факт, что национальные власти не контролируют часть территории в восточной части страны, но еще раз призываю все стороны этого конфликта уважать свободу СМИ и воздерживаться от всякого насилия относительно представителей СМИ”, - написала она украинскому президенту.
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Миятович отметила, что со смертью российского оператора количество погибших представителей СМИ возросло до пяти.
”Я призываю власти оперативно и тщательно расследовать обстоятельства смерти Кляна и другие смертоносные нападения на журналистов и привлечь виновных к ответственности”, - призвала она.