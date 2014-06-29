Порошенко поздравил украинцев с Днем молодежи

Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня молодежи.

«Новейшая история является свидетельством высокой общественной миссии молодого поколения, его способности утверждать и защищать идеалы свободы и справедливости, гуманизма и социального прогресса, добра и любви». - отметил глава государства в своем поздравлении.

Читайте такжеПорошенко: Обновленная Конституция сформирует современную политическую нацию

Он отметил, что «толчком к Революции Достоинства стало решительное желание молодежи отстоять европейский выбор Украины». «Молодежь стремится жить по-новому, требует глубоких системных изменений, и я заверяю вас, что вместе мы построим современную, цивилизованную, демократическую страну», – подчеркнул президент.

Он отметил, что усовершенствование государственной молодежной политики является одним из приоритетов власти обновленной Украины: «В первую очередь это касается обеспечения качественным и доступным образованием, которое отвечает высоким европейским стандартам, рабочими местами и жильем, надлежащей социальной защитой. Мы будем привлекать лучших представителей молодежи к формированию и реализации внутренней и внешней политики нашего государства».

Порошенко выразил убеждение, что совместными усилиями удастся создать достойные условия для воплощения вами своего интеллектуального, культурного и творческого потенциала.

Глава государства пожелал молодежи вдохновения, расцвета талантов и новых побед.