Под стенами АП - митинг, люди требуют возобновить АТО

Командир батальона "Донбасс", который и призвал людей выйти под стены Администрации, попросил присутствующих вести себя цивилизованно - ничего не бросать, не бить и не уподобляться "москалям".

Читайте такжеВозле "Чонгара" провели митинг в поддержку единства Украины

Семен Семенченко также попросил тех, кто одел балаклавы, снять их. Исключение осталось разве что для донецких, сообщает Украинская правда.

"Поймите, что у них там семьи, а для террористов это рычаг", - сказал Семенченко.

Другой представитель батальона "Донбасс" зачитал обращение к президенту Украины Петру Порошенко от имени украинцев, в котором изложены требования прекратить перемирие, ввести в Украине военное положение, обеспечить военных необходимым оружием и предоставить им меры для уничтожения террористов, требовать от стран ЕС и США ввести 3 этап санкций по отношению к России.

В последствии, Семенченко добавил еще одно требование - отстранить от переговорного процесса Медведчука, Шуфрича и "прочих предателей".

"Если президент и народ будут действовать вместе, его поддержат, а вся эта шваль уйдет в прошлое", - сказал командир батальона.

Говоря о переговорщиках, первый заместитель лавы администрации президента Геннадий Зубко сказал собравшимся, что со стороны Украины официальным представителем был только Леонид Кучма.

Что касается Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича, то они, по его словам, "посредники, которые взяли на себя переговорную функцию".

Митингующие отдали свои требования Зубко и отправились на вече на Майдан.