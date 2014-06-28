Обратный отсчет для Путина

Совпадение по времени проведения саммита ЕС и окончания граничного срока прекращения огня в ходе проведения АТО, провозглашенного президентом Украины Петром Порошенко, привело к определенному результату. Речь идет о позиции стран ЕС, которая до пятницы в отношении санкций для России основывалась на принципе «nothing personal, it's just business» - не все 28 были готовы жертвовать своими экономическими интересами ради Украины, не для всех европейские ценности стоят во главе угла – за пафосной риторикой поддержки Киева скрываются прагматичные экономические интересы.

Так было состоянием на пятницу утром. Основанием полагать именно таким образом дал проект выводов по Украине, который попал в распоряжение УНИАН вечером четверга. Пять пунктов с той же самой уже знакомой риторикой, которые сводились к следующему: мы санкции готовим, но применим, когда того потребует ситуация. Все. Ни словом больше.

Дальше события развиваются следующим образом. После церемонии подписания Соглашения об ассоциации, великолепной речи Порошенко (среди притрушенных скучной бюрократической пылью европейских политиков он таки произвел фурор) на 12.00 была запланирована его пресс-конференция. Но ее время постоянно переносилось – Порошенко рассказывал о ситуации в Украине лидерам ЕС. Зная его манеру говорения, не сложно предположить, что картину он нарисовал такую, от которой присутствующие вздрогнули. Однозначно, Порошенко тронул их так, что вопрос больше не стоял о том, надо или нет доставать экономическое оружие, вопрос стоял «когда». Время, отведенное на перемирие истекало. Порошенко должен был принимать решение. Очевидно, что в ЕС понимали, что этим решением было бы полное уничтожение тех, кто продолжает сражаться. И в этой ситуации если бы европейцы вновь без какой-либо конкретики стали бы заламывать руки, взывая к Путину одуматься, это выглядело бы крайне неприглядно. Потому можно предположить, что на саммите и были выработаны дополнительные четыре конкретные требования к Путину (ЕС пишет Россия, но мы подразумеваем Путин): договориться о механизме контроля за прекращением огня и возобновлением контроля за границей, который будет работать под надзором ОБСЕ, вернуть украинской власти три контрольно-пропускных пункта, освободить заложников и начать реальные переговоры о внедрении мирного плана Порошенко.

Именно в это время из зала проведения саммита происходит другая утечка информации: ЕС просит Порошенко продлить время прекращения огня. Фраза, которую произнес источник, была сформулирована так: «Порошенко согласился продлить на 72 часа перемирие. Это даст России время сделать свою работу» Нет, не Порошенко дают время, время дают Путину. Зачем? Ответ очевидный – избежать дальнейших человеческих жертв, убитых и раненых. Не будет действий со стороны России – в ход таки пойдут экономические санкции со стороны ЕС. Все уже готово, осталось только нажать кнопку. Теперь время «Ч» известно точно – понедельник, 30 июня, 22.00. Утро вторника будет либо принесет мир, либо продолжит войну. Теперь еще и на втором, экономическом фронте, который откроют союзники.

И два слова о саммите и Порошенко. Отзывы от европейских дипломатов: «Он произвел очень хорошее впечатление». Европейская пресса: «У вас очень достойный президент». Личное впечатление – очень яркий политик европейского образца, остроумный и живой (а тут это в цене). Было приятно слышать, как после подписания Соглашения коллеги, поздравляя, говорили: «Welcome to Europe!»

Ирина Сомер