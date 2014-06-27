Ассоциация Украины с ЕС является движением в правильном направлении - чешский премьер

Об этом заявил в Брюсселе премьер Чехии Богуслав Соботка, сообщает Радио Свобода.

По его словам, решение трех стран –Украины, Грузии и Молдовы об ассоциации с ЕС - является правильным. Соботка считает, что «для этих государств ассоциация – это возможность, как им помочь развивать демократические системы, как поддерживать лучшую правовую страну и как улучшить сотрудничество с инвесторами».

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Чешский премьер также выразил надежду, что президенту Украины Петру Порошенко удастся дипломатическим путем успокоить ситуацию на востоке Украины.

Раньше чешские специалисты подсчитали, что реализация Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в части чешско-украинского сотрудничества для Чехии будет экономически выгодной.