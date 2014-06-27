ГПУ объявила Рената Кузьмина в международный розыск

"В связи с сокрытием подозреваемого от органа предварительного расследования, следователем ГПУ принято решение об объявлении Рената Кузьмина в розыск, в том числе и международный. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении на сайте ГПУ.

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Напомним, в отношении бывшего первого заместителя генпрокурора возбуждены дела по ч. 3 ст. 27; ч. 2 ст. 375; ч. 3 ст. 27 и ч . 3 ст. 371 Уголовного кодекса ("виды соучастников"; "вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления"; "заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей"). Он подозревается в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего главы МВД Юрия Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда столицы к избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.