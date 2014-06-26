Кернес о покушении: это не местные разборки

Об этом Кернес рассказал в интервью журналу "Новое время страны".

"Есть много вопросов, но мало ответов. Я не могу назвать конкретных фамилий исполнителей, но могу сказать, что это не местные разборки. Здесь надо думать долго: есть человек - есть проблема, нет человека - нет проблемы. То есть, нет мэра - значит избираем нового", - сказал Кернес. Читайте такжеКернес заявляет, что уголовное дело против него сфальсифицировал Аваков

Мэр Харькова также выразил увереность, что такие резонансные преступление, как покушение на него, должны быть на контроле у компетентных лиц.

"Я не скрываю, что у меня очень неприязненные отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Я считаю, что такие резонасные дела должны быть на контроле, но с учетом наших отношений понимаю - ему не до этого", - отметил Кернес.

Продолжение интервью Кернеса читайте в печатном выпуске издания "Новое время страны" 27 июня.