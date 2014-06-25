Кошулинский призвал Яценюка отменить ввозную пошлину на военную амуницию

Он акцентировал внимание на том, что урегулирование указанного вопроса является чрезвычайно важным для военнослужащих, находящихся в зоне антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода».

В сообщении, в частности, указано, что во времена премьерства Януковича в Украине был установлен Государственный контроль за импортом ряда военных товаров, среди которых, в частности, бронежилеты и бронепластины.

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Сегодня же в результате соответствующих постановлений Кабинета Министров граждане Украины не могут обеспечить свое войско надлежащим снаряжением. Ведь для того, чтобы закупить, к примеру, европейские, американские или китайские бронежилеты, украинцы должны оплатить колоссальную пошлину и налог на добавленную стоимость. Отмена же таких сборов значительно удешевит стоимость импортного военного снаряжения.

Кошулинский отметил, что сейчас правительственные постановления фактически сделали невозможной патриотически настроенным гражданам закупку и ввоз из-за границы крайне необходимого для армии снаряжения и оборудования. Свободовец призвал Премьер-министра как можно скорее урегулировать данный вопрос, говорится в сообщении.