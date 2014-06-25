Кошулинский призвал Яценюка отменить ввозную пошлину на военную амуницию
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, заместитель Председателя ВО «Свобода» Руслан Кошулинский направил обращение к премьер-министру Украины Арсению Яценюку об отмене ввозной пошлины на снаряжение для украинской армии, которое закупается за рубежом.
Он акцентировал внимание на том, что урегулирование указанного вопроса является чрезвычайно важным для военнослужащих, находящихся в зоне антитеррористической операции.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода».
В сообщении, в частности, указано, что во времена премьерства Януковича в Украине был установлен Государственный контроль за импортом ряда военных товаров, среди которых, в частности, бронежилеты и бронепластины.
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Сегодня же в результате соответствующих постановлений Кабинета Министров граждане Украины не могут обеспечить свое войско надлежащим снаряжением. Ведь для того, чтобы закупить, к примеру, европейские, американские или китайские бронежилеты, украинцы должны оплатить колоссальную пошлину и налог на добавленную стоимость. Отмена же таких сборов значительно удешевит стоимость импортного военного снаряжения.
Кошулинский отметил, что сейчас правительственные постановления фактически сделали невозможной патриотически настроенным гражданам закупку и ввоз из-за границы крайне необходимого для армии снаряжения и оборудования. Свободовец призвал Премьер-министра как можно скорее урегулировать данный вопрос, говорится в сообщении.