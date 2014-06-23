Посол Испании: Европа проигрывает России информационную войну

Европа проигрывает России информационную войну. Такое мнение в интервью ТСН высказал посол Испании в Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне.

"Если посмотреть на ситуацию в перспективе, сомнений, кто выиграет, нет. Украина выиграет без всякого сомнения", - заявил посол, отметив, что победа Украины - это лишь вопрос времени.

Однако, по его мнению, есть другая очень важная тема - это пропагандисткая война, которая сейчас в полном разгаре. "Но она (война, - ред.) односторонняя. Это вопрос не политический, а почти философский", - отметил Оттоне.

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"С нашей стороны никто не противостоит этой пропаганде, не существует ни одного представителя, ни организации, которые бы отвечали за западную пропаганду. Существует свободная информационная игра СМИ, и считается, что собственно модель, которая предлагается, настолько привлекательна сама по себе - империя закона, достоинства, свободы и демократии - что невозможно бороться против нее", - прокомментировал посол Испании.

Дипломат подчеркнул, что существуют тысячи СМИ, которые говорят правду, и еще столько же, которые говорят откровенную ложь, постоянно повторяя ее. "И к этому демократическое общество не готово", - говорит Оттоне.

При этом он отметил, что не видит ничего плохого в пропаганде достойных ценностей, которые этого стоят.

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"Мы привыкли к другим формам работы, но по действенности их невозможно сравнить. Я считаю, что его (пропагандистский аппарат, - ред.) надо создавать, и как можно быстрее. Мы таким образом обезопасим себя от бессмысленных страданий", - считает посол.

Тем не менее Оттоне уверен, что пропагандой можно бороться.

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"Например, мы постоянно слышали лживые обвинения киевской власти и Майдана в фашизме и нацизме. И это было бесконечно. Однако состоялись честные и прозрачные выборы, на мой взгляд, безупречные. И Правый сектор и "Свобода", которые ни в коем случае нельзя назвать ни фашистскими, ни нацистскими, если будем даже считать их ультраправыми, набрали меньше трех процентов. И те, кто месяцами орал про фашистов и нацистов, выглядели бессмысленно. И это очень убедительно. Можно обманывать некоторое время, но рано или поздно правда проявится, и надо ее таким образом доказывать, подавая правдивую информацию. И в конце концов те, кто не верят, убедятся", - подчеркнул посол Испании в Украине.

Напомним, что сепаратисты на Востоке транслируют российскую пропаганду за деньги украинцев.