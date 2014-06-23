В первый день сессии ПАСЕ заслушает доклад о выборах президента Украины

В первый день сессии будут представлены оценки прошедших 25 мая досрочных президентских выборов в Украине - доклад о них подготовил швейцарец Андреас Гросс.

Читайте такжеПорошенко выступит на заседании ПАСЕ 26 июня

В четверг, 26 июня, Страсбург посетит президент Украины Петр Порошенко. Там он выступит перед депутатами ПАСЕ и представит свой мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны.

Российская делегация в сессии ПАСЕ участвовать не будет, сообщает "Эхо Москвы". 10 апреля ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, но лишила ее до конца года права голоса из-за нагнетания ситуации в Украине.