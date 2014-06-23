В первый день сессии ПАСЕ заслушает доклад о выборах президента Украины
08:24, 23 июня 2014Политика
0 0
В Страсбурге открывается июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится до 27 июня.
В Страсбурге обсудят выборы президента Украины
В первый день сессии будут представлены оценки прошедших 25 мая досрочных президентских выборов в Украине - доклад о них подготовил швейцарец Андреас Гросс.
Читайте такжеПорошенко выступит на заседании ПАСЕ 26 июня
В четверг, 26 июня, Страсбург посетит президент Украины Петр Порошенко. Там он выступит перед депутатами ПАСЕ и представит свой мирный план по урегулированию ситуации на востоке страны.
Российская делегация в сессии ПАСЕ участвовать не будет, сообщает "Эхо Москвы". 10 апреля ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, но лишила ее до конца года права голоса из-за нагнетания ситуации в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter