Завтра Майдан соберется на очередное общественное Вече

В воскресенье, 22 июня, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится четвертое общественное Вече.

Об этом сообщили в пресс-центре Майдана, передает "Радио Свобода".

Во время Вече планируется рассмотреть отчет о действиях Майдана за прошедшую неделю и анонсировать следующие акции, «в частности, продолжение движения за перевыборы».

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Другими темами Вече будут: война на востоке страны, люстрация судебной системы (представление базы чиновников, причастных к преступлениям против Майдана), Экономическое соглашение с ЕС, говорится в сообщении пресс-центра.

Кроме того община Майдана предложит план действий и в очередной раз обратится к президенту.