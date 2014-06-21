На Донетчине во время добычи угля в копанке погибли 6 человек

В г. Кировск Донецкой области 20 июня, во время несанкционированной добычи угля в копанке, на горизонте 90 м, в результате внезапного поднятия подземных вод, погибли шесть человек.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций, судьба пропавших остается неизвестной.

К поисково-спасательным работам привлечены два отделения Государственной горноспасательной службы Минэнергоугля. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

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