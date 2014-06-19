"Батькивщина" продвигает Сенченко на должность вице-премьера - СМИ
23:45, 19 июня 2014Политика
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Парламентская фракция "Батьківщина" провела в четверг, 19 июня заседание с участием премьер-министраАрсения Яценюка.
"Родина" продвигает Сенченко на должность вице-премьера / УНИАН
Как сообщает ZN.UA, фракция рекомендовала главе правительства согласовать назначение депутата от "Батьківщини", временно исполняющего полномочия заместителя главы АП Андрея Сенченко на должность вице-премьера.
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В сферу его контроля должно относиться урегулирования всего блока вопросов, кроме силовых, связанных с ситуацией в Крыму и на востоке страны.
Яценюка просили решить вопрос о назначении Сенченко с коллегами по коалиции в течение недели.
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