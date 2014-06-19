Завтра Президент представит мирный план урегулирования на востоке Украины - Геращенко

Об этом она сказала на брифинге для прессы.

Она подтвердила то, что сам мирный план будет представлен Президентом завтра.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской областей.

Во время встречи Глава государства представил 14 пунктов мирного плана на востоке страны. В частности, Порошенко отметил важность внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Президент отметил, что соответствующий проект изменений Основного Закона будет направлен на рассмотрение Венецианской Комиссии. «Наша цель не война, наша цель - мир», - подчеркнул он.

Читайте такжеЛидер донецких террористов отвергает мирный план Порошенко - СМИ

«Ключевой элемент: Президент добровольно отказывается от возможности назначать глав облгосадминистраций и райгосадминистраций, проводятся досрочные местные выборы и избранные депутаты формируют местный совет, который в свою очередь формирует исполнительный комитет», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко заявил, что для восстановления экономики Донбасса вместе с партнерами из Евросоюза мы разработали программу создания рабочих мест на востоке Украины, с перспективой инвестиций и с проектом программы по экономической реконструкции региона.

Президент считает, что часть общегосударственных налогов должна оставаться в распоряжении местных властей. «В частности, 25% налога на прибыль должна оставаться для того, чтобы быть стимулирующим фактором», - подчеркнул Президент.