Во время интенсивных боев на Луганщине силы АТО уничтожили около 200 боевиков - Селезнев

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети.

"Силы АТО продолжают выполнять поставленные задачи в районе населенных пунктов Ямполь и Закотное, которые являются стратегически важными для боевиков, поскольку именно через эти населенные пункты в последнее время осуществлялась поставка в Славянск оружия и боеприпасов. В результате интенсивных боев, продолжавшихся на протяжении дня в названном районе, при активном взаимодействии с авиацией, силами АТО уничтожены блок посты и засады боевиков, захваченная господствующая высота в районе проведения операции", - сообщил представитель АТО.Читайте такжеСилы АТО взяли под контроль мост через Северский Донец

По словам Селезнева, боевики оказывают неистовое сопротивление, действуют подло, из засады наносят удары по силам АТО.

"По украинским подразделениям ведут боевую работу снайперы боевиков. В ответ силами АТО осуществляются адекватные действия, направленные на уничтожение сил противника, в первую очередь - снайперов и наводчиков-операторов ПЗРК. Только по предварительным оценкам, силы АТО уничтожили около 200 боевиков, количество раненых вместе больше", - подчеркивает спикер АТО.

Селезнев сообщил, что во время интенсивных боев геройски погибли четверо украинских военнослужащих, 20 получили ранения различной степени тяжести.

Всех раненых эвакуировано в медицинские учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь.