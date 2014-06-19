Для Украины партнерство с НАТО даст возможность противостоять российской агрессии - Кошулинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с генеральным менеджером Агентства НАТО по обеспечению (NSPA) Майклом Лайденом сегодня в Киеве.

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Кошулинский отметил, что партнерство Украины с Североатлантическим альянсом остается для страны одним из базовых и “тем необходимым шагом, который позволит сегодня Украине максимально противостоять той военной агрессии, которой она подверглась с востока, от Москвы”.

Вице-спикер отметил, что Верховная Рада благодарна Парламентской ассамблее НАТО за шаги, сделанные в направлении поддержки Украины.

“Те шаги, которые сейчас осуществила Парламентская ассамблея НАТО, показывают, что мы на правильном пути общем”, - сказал Кошулинский и отметил, что это, в частности, общая борьба за мир.

Он сказал, что в Украине фактически военное положение, и это сотрудничество является крайне важным, поскольку оно позволит “повысить оперативность начатых планов” и продолжить совместные проекты.