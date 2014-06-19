Порошенко ожидает, что досрочные выборы в ВР пройдут осенью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Читайте такжеДосрочные выборы поддерживают 70% украинцев - Порошенко

"Президент в своем мирном плане предложит свои изменения в Конституцию, которые будут гарантировать широкие права регионам и децентрализацию... Среди этих пунктов - досрочные местные и парламентские выборы. Парламентские выборы должны состояться, по мнению президента, осенью этого года, потому что нынешний парламент не отвечает сегодня виденью украинцев, их взглядам на то, каким должен быть законодательный орган власти", - сказала Геращенко.

Она напомнила, что план президента состоит из 14 пунктов, среди которых короткое одностороннее временное прекращение огня, укрепление границы, освобождение заложников, обязательное разоружение, амнистия для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений и др.