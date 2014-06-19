В Нацгвардии начали формирование четвертого резервного батальона

Об этом заявил первый заместитель командующего Нацгвардией Украины, генерал-майор Александр Кривенко, сообщили УНИАН в пресс-службе воинского формирования.

По его словам, соответствующее решение было принято командующим Национальной гвардией Украины генерал-лейтенантом Степаном Полтораком, и сейчас проходит формирование четвертого батальона резервистов НГУ.Читайте такжеНацгвардии выделили 2 млрд грн на приобретение бронетехники, обмундирования и оружия

Между тем третий батальон уже заканчивает подготовку в учебном центре НГУ, а бойцы второго – несут службу на востоке государства, отметили в пресс-службе.

«В процессе подготовки резервистов мы приобретаем опыт работы с этой категорией военнослужащих и постоянно совершенствуем процесс их учебы, - сказал Кривенко. – Например, второй батальон имеет иную, не такую как первый, организационную структуру».Читайте такжеВторой батальон Нацгвардии заступил на боевые посты вокруг Славянска - Парубий

При этом в пресс-службе отметили, что меняется не только структура самого батальона, но и его вооружение. Например, бойцов третьего батальона для выполнения задач по назначению снарядят тепловизорами и дополнительным «тяжелым» вооружением, отмечается в сообщении.