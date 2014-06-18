Президент уволил Махницкого с поста исполняющего обязанности Генпрокурора

Об этом говорится в указе президента №536/2014, обнародованном на официальном сайте главы государства.

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"Освободить Махницкого Олега Игоревича от выполнения обязанностей генерального прокурора Украины", - говорится в указе.

По данным источников УНИАН в администрации президента, Олег Махницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Другим своим указом президент назначил Олега Махницкого своим советником.