Президент уволил Махницкого с поста исполняющего обязанности Генпрокурора
18:47, 18 июня 2014Политика
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Президент Петр Порошенко уволил исполняющего обязанности генерального прокурора Олега Махницкого с занимаемой должности.
Фото УНИАН
Об этом говорится в указе президента №536/2014, обнародованном на официальном сайте главы государства.
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"Освободить Махницкого Олега Игоревича от выполнения обязанностей генерального прокурора Украины", - говорится в указе.
По данным источников УНИАН в администрации президента, Олег Махницкий написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Другим своим указом президент назначил Олега Махницкого своим советником.
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