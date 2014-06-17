В Раде задымелось рабочее место депутата от УДАРа

Как передает корреспондент УНИАН, согласно схеме, которая размещена на сайте парламента, это рабочее место народного депутата Николая Паламарчука.

Во время планового перерыва в парламенте, который происходит с 12.00 до 12.30, депутаты и журналисты увидели дым, который идет со стороны рабочих мест депутатов от «УДАРа».

Читайте такжеРада просит международные журналистские организации дать оценку информационной агрессии РоссииВ настоящее время сотрудники технических служб парламента проводят ремонтные работы.

В сессионном зале и в журналистской ложе чувствуется сильный неприятный запах.