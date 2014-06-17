Россия хочет расколоть УПЦ МП - заявление

Об этом говорится в заявлении пресс-центра Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Отмечается, что из достоверных источников Киевской Патриархии стало известно, что на 19 июня этого года в Киево-Печерской лавре на 10:00 утра в 70 корпусе запланировано проведение заседания Священного Синода УПЦ МП. Среди прочего планируется решением Синода пригласить Московского патриарха Кирилла приехать в Украину на церковные торжества по случаю Дня Крещения Руси в конце июля. «Визиты Московского патриарха в Киев стали обычными и с 2008 г. проходят ежегодно. Но в этом году празднование Дня Крещения Руси являются лишь формальным поводом для осуществления переворота в руководстве УПЦ (МП)», - отмечается в заявлении.

«Планируется, что после объявления о приглашении для патриарха Кирилла посетить праздничные мероприятия, через прессу будут запущены заявления, угрозы и призывы не допустить приезда Московского патриарха в Украину. Как действует российская пропаганда для нагнетания истерии - всем известно. Поэтому спустя некоторое время будет создана информационная картина якобы реальности угрозы в Киеве жизни главы РПЦ. И якобы по причине угрозы жизни главные торжественные мероприятия будут перенесены из Киева в Херсонес возле Севастополя, как место личного крещения святого князя Владимира», -говорится в заявлении УПЦ КП.

Читайте такжеПатриарх Кирилл призывает раскольников в Украине вернуться к Церкви»Как отмечают авторы документа, конечная цель этой схемы - под благовидным предлогом собрать епископат УПЦ (МП) на территории, которая юридически украинская, но фактически полностью контролируется российской властью и соответствующими специальными службами.

«Когда епископы соберутся в Херсонес якобы только на празднование - «вдруг», «после братского обсуждения» планируется объявить о «желании епископата УПЦ МП» провести свой Собор для принятия решений о ее дальнейшей жизни», - пишут авторы заявления.

По их мнению, цель проведения такого «Собора» - объявить Митрополита Владимира (Сабодана) окончательно недееспособным, предоставить ему (как это было недавно сделано в Беларуси) титул «почетного Предстоятеля УПЦ» и под контролем Московского патриарха и российских спецслужб «избрать» нового предстоятеля УПЦ (МП) - полностью лояльного Москве. Тех епископов, которые откажутся принимать участие в «Соборе», позже заставят признать его решение или объявят раскольниками. Как считают в УПЦ КП, таким шагом Москва хочет не только обеспечить себе контроль хотя бы над частью УПЦ (МП), но также нейтрализовать влияние Киевской Митрополии, которая сейчас не одобряет выступления священников Московского патриархата на стороне прокремлевских террористов на востоке Украины.

Читайте такжеДеятели политического православия готовят провокацию в Киеве на 22 июня - СМИ«В связи с чем пресс-центр Киевской Патриархии в очередной раз заявляет, что УПЦ Киевского Патриархата не отрицает права Московского патриарха приезжать в Украину, в том числе на празднование Дня Крещения Руси. Напротив, мы всегда подчеркивали, что такие визиты только способствуют увеличению количества сторонников Киевского Патриархата, ведь проповедуемые патриархом Кириллом идеи «Русского мира» вызывают в Украине все большее отвращение.

«Хотим напомнить, что Крещение Руси-Украины происходило в Киеве, в водах Днепра. Поэтому перенесение торжеств в любое другое место, особенно в Крым, который контролируется властью России, считаем неприемлемым. Поэтому призываем єпископат, духовенство и всех верных УПЦ (МП) быть бдительными и не допустить переворота в руководстве своей Церкви, а Украинское государство - остановить попытки кремлевского руководства вмешаться в украинские церковные дела и использовать УПЦ МП для поддержки агрессии против Украины», - отмечается в заявлении.