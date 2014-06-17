В СНБО рассказали о неработающих больницах и эпидемиологической обстановке на Донетчине

В Донецке, Краматорске, Славянске и ряде населенных пунктов Славянского района не работают 10 лечебных учреждений, ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Чеповой на брифинге.

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«В результате действий террористов нарушается жизненный порядок в городах и селах. В городах Донецке, Краматорске, Славянске и ряде населенных пунктов Славянского района не работают 10 лечебных учреждений », - заявил он.

«Работа скорой помощи в городах Славянск и Краматорск значительно усложнена в связи с обстрелами и отсутствием горючего», - добавил Чеповой.

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«В результате террористических действий оккупантов в городе Славянске усложнилась эпидемиологическая обстановка, не функционирует лаборатория местной санэпидемстанции, которая была повреждена во время обстрела 15 июня. Таким образом, контроль качества воды в городе не осуществляется», - отметил спикер СНБО.

Также, по его словам, усложняют эпидемиологическую ситуацию стихийные захоронения боевиков на окраинах городов и поселков.