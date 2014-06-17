Порошенко назначил Луценко своим внештатным советником
10:17, 17 июня 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко внештатным советником президента Украины.
Луценко стал советником Порошенко
Такой указ появился на сайте главы государства.
"Назначить ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе Президента.
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Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко заявлял о готовности возглавить партию "Солидарность" Петра Порошенко, если партия примет соответствующее решение.
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