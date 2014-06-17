Порошенко назначил Луценко своим внештатным советником

Президент Петр Порошенко назначил экс-министра внутренних дел Юрия Луценко внештатным советником президента Украины.

Такой указ появился на сайте главы государства. "Назначить ЛУЦЕНКО Юрия Витальевича Советником Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе Президента. Читайте такжеЛуценко готов стать главой партии Порошенко Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко заявлял о готовности возглавить партию "Солидарность" Петра Порошенко, если партия примет соответствующее решение.

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